В Киеве во вторник попрощаются с Мирославом Поповичем

Как сообщили в институте, гражданская панихида по Мирославу Владимировичу Поповичу пройдет с 11 до 12.30 часов утра в конференц-зале НАН Украины. По предварительной информации, похороны состоятся на Байковом кладбище сегодня же.

При этом планируется, что одну из улиц в Киеве переименуют в его честь

Напомним, Мирослав Попович - украинский философ, академик НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор, педагог, специалист в области культурологии, логики и методологии науки, истории украинской культуры, директор Института философии им. Сковороды НАН Украины, заведующий отделом логики и методологии науки Института философии.

Попович был автором более 100 научных работ, посвященных проблемам логики, методологии и философии науки, философии и истории культуры. Среди них монографии: "О философский анализ языка науки" (1966), "Логика и научное познание" (1971), "Философские вопросы семантики" (1975), "Очерк истории логических идей в культурно-исторических контексте" (1979), " Григорий Сковорода "(1984, в соавторстве)," Мировозрение древних славян "(1985)," Николай Гоголь "(1989)," Украина и Европа: правые и левые "(1996)," Рациональность и измерения человеческого бытия "(1997) , "Кровавый век" (2005).

Как сообщал УРА-Информ, директор Института философии Мирослав Попович скончался 10 февраля на 88-году жизни.