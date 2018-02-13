Музей Гончара в Киеве превратился настоящий бассейн – ФОТО

В своем посте женщина сообщила, что весь музей залит горячей водой. Все экспонаты пытаются спасти и оставить невредимыми.

Как утверждают работники музея, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приехали на вызов только через четыре часа после звонка.

На странице музея в Facebook написано, что на этой неделе экспозиция музея не будет работать по техническим причинам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в центре Одессы Балковская и Приморская улицы превратились в реки. Полиция перекроет Приморскую улицу на участке от Газового переулка до Военного спуска из-за большого количества воды.