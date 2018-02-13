15:24 13.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Музей Гончара в Киеве превратился настоящий бассейн – ФОТО

Столичный Музей народной культуры Ивана Гончара, который находится на улице Лаврской, 19, залило горячей водой. Об этом сообщила одна из сотрудниц музея Мария Пошивайло на своей странице в Facebook.

Музей Гончара в Киеве превратился настоящий бассейн – ФОТО

В своем посте женщина сообщила, что весь музей залит горячей водой. Все экспонаты пытаются спасти и оставить невредимыми.

Как утверждают работники музея, представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приехали на вызов только через четыре часа после звонка.

На странице музея в Facebook написано, что на этой неделе экспозиция музея не будет работать по техническим причинам.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в центре Одессы Балковская и Приморская улицы превратились в реки. Полиция перекроет Приморскую улицу на участке от Газового переулка до Военного спуска из-за большого количества воды.

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