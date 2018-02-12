В Киеве на Столичном шоссе машина врезалась в столб, водитель и пассажир в тяжелом состоянии - ФОТО, ВИДЕО

В результате дорожно-транспортного происшествия серьезно пострадали два человека. Как сообщают очевидцы в социальной сети, автомобиль Daewoo двигался на пути между Корчеватым и станцией метро "Выдубичи".

По всей видимости водитель не справился с управлением и авто "влетело" на столб. Водитель авто и пассажир находятся в тяжелом состоянии.

При этом пассажира скорая помощь сразу увезла в больницу, а водителя зажало в салоне, поэтому его эвакуировали спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Белая Церковь девушка на иномарке на огромной скорости протаранила супружескую пару.

По предварительной информации, девушка за рулем была в нетрезвом состоянии и не заметила пешеходного перехода. В результате ее машина на огромной скорости влетела в женщину и мужчину. От удара женщина погибла на места, мужчину удалось госпитализировать, он находится в реанимационном отделении, его состояние стабильно.