07:45 12.02.2018 | Киев | НовостиНовости Украины 100186275:Polishuk
В Киеве на Столичном шоссе машина врезалась в столб, водитель и пассажир в тяжелом состоянии - ФОТО, ВИДЕО
На Столичном шоссе в Киеве в ночь на понедельник, 12 февраля, произошла авария.
В результате дорожно-транспортного происшествия серьезно пострадали два человека. Как сообщают очевидцы в социальной сети, автомобиль Daewoo двигался на пути между Корчеватым и станцией метро "Выдубичи".
По всей видимости водитель не справился с управлением и авто "влетело" на столб. Водитель авто и пассажир находятся в тяжелом состоянии.
При этом пассажира скорая помощь сразу увезла в больницу, а водителя зажало в салоне, поэтому его эвакуировали спасатели.
По предварительной информации, девушка за рулем была в нетрезвом состоянии и не заметила пешеходного перехода. В результате ее машина на огромной скорости влетела в женщину и мужчину. От удара женщина погибла на места, мужчину удалось госпитализировать, он находится в реанимационном отделении, его состояние стабильно.