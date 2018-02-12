В Киеве на финал Лиги чемпионов ожидают 100 тысяч фанатов

Об этом рассказал представитель КГГА по проведению финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве Андрей Мирошниченко.

По его словам, НСК Олимпийский вмещает 64 тыс. гостей. Также он сообщил, что это событие сложное с точки зрения транспортной задачи, поскольку большинство болельщиков приезжает и уезжает в один день.

К примеру, 10 тыс. иностранных гостей прилетают чартером 26 мая на финальную встречу чемпионата.

Вместе с тем представитель КГГА напомнил, что 24 мая пройдет финал женской Лиги чемпионов-2018. В этот же день, по его словам, на Крещатике начнет работу так называемый Фестиваль чемпионов – фан-зона, которая протянется от ул. Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости и будет работать до 27 мая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", лидер Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" начал подготовку к участию в квалификациях Лиги Чемпионов.