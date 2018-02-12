19:31 12.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Сторонники Саакашвили спровоцировали правоохранителей на драку - ФОТО

Под Администрацией Президента произошла потасовка между сторонниками "Руха новых сыл" и полицией. 

Сторонники Саакашвили спровоцировали правоохранителей на драку - ФОТО

По предварительной информации, активисты пытались прорваться ко входу к администрации президента, чтобы лично получить от Петра Порошенка комментарии по поводу депортации Саакашвили. В результате стычки пострадало три человека, у них небольшие ушибы.

Несколько человек попытались использовать перцовый спрей, однако они тут были нейтрализированы. Правоохранители успешно расчистили пространство перед входом в АП. Информации о потерпевших в схватке пока нет.

Напомним, что Мостиский суд Львовской области также признал незаконность проникновения Саакашвили на территорию Украины, которое произошло в начале сентября. Экс-президента Грузии также обвиняют в противодействии сотрудникам пограничной службы во время его незаконного проникновения в Украину. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня бывшего президента Грузии, экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили депортировали в Польшу.

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