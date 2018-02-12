22:33 12.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Полиция в Киеве задержала одного участника акции в поддержку Саакашвили - ФОТО

Один участник митинга, который был организован на улице Банковой в центре Киева в понедельник вечером, 12 февраля, задержан.

Полиция в Киеве задержала одного участника акции в поддержку Саакашвили - ФОТО

Полиция задержала его за нарушение общественного порядка. Как сказано на официальном сайте полиции Киева, сейчас на задержанного составляют административный протокол.

Правоохранители в пределах своей компетенции и законных полномочий мгновенно будут реагировать на любые проявления нарушений законодательства, - заверили в полиции, добавив, что общественный порядок на Банковой сейчас обеспечивают около 200 правоохранителей и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник был задержан в Киеве и возвращен в Польшу по процедуре реадмиссии.

Как сообщал УРА-Информ, вечером того же дня несколько десятков сторонников политика собрались на Банковой возле здания администрации президента. Во время акции произошла небольшая потасовка ее участников с правоохранителями.

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