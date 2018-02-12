16:09 12.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Михаила Саакашвили задержали в столичном ресторане - ФОТО

Группа неизвестные людей в камуфляже с оружием ворвались в киевский ресторан "Сулугуни", где в этот момент находился лидер партии "Рух Новых сил", бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Политики увезли в неизвестном направлении

Михаила Саакашвили задержали в столичном ресторане - ФОТО

Об этом заявил на своей странице в Facebook политтехнолог Сергей Гайдай.

По его словам, силовики матом приказывали всем присутствующим лечь.

"В ресторане "Сулугуни" в Музейном переулке был задержан Михаил Саакашвили людьми в масках и с надписью "Державна прикордонна служба", - сообщил Гайдай.

Стоит добавить, что ранее спецназ пытался прорваться в отель Fairmont Grand Hotel Kyiv на Набережно-Крещатицкой, 1, где находился Саакашвили. В тот момент силовиков не пропустила охрана гостиницы. Так, спустя некоторое время после инцидента, СБУ заявивила, что силовиков за Саакашвили не отправляли.

В данный момент сотрудники ведомства, а также прокуратура и миграционная служба Украины отметили, что никакого отношения к задержанию Саакашвили не имеют.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", третий президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поведал о том, как его прабабушка спасала советского диктатора Иосифа Сталина. 

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