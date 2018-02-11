11:16 11.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100186228:test

Убийство на метро "Черниговская": полиция задержала подозреваемого - ФОТО

В Киеве правоохранители вышли на след вероятного виновника смерти мужчины на станции метро "Черниговская". Об этом передает официальная Facebook-страница патрульной полиции Украины.

Убийство на метро

Мужчину задержали в одном из жилых домов, что на улице Мурманской. Во время обыска личных вещей у подозреваемого изъяли окровавленный нож. Задержанный признался в убийстве киевлянина на станции метро. Убийца восстановил хронологи. событий- между двумя мужчинами возникла ссора, после чего первый решил обзавестись кухонным ножем, которым он и зарезал разозлившего его человека.

Поймать преступника полиции помогли очевидцы, которые дали внешнюю наводку на преступника. На данный момент по делу разбираются следователи.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Соломенском районе столицы на столичной улице Западной неизвестный мужчина напал стрелять по людям, три человека пострадало.

Поделиться
Читайте также:
 
На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ В Индии началась "охота" на террористов Экономия по южнокорейски - во сколько обошлась организаторам церемония открытия Олимпиады Киевлянин открыл стрельбу возле "наливайки" - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив