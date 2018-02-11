Убийство на метро "Черниговская": полиция задержала подозреваемого - ФОТО

Мужчину задержали в одном из жилых домов, что на улице Мурманской. Во время обыска личных вещей у подозреваемого изъяли окровавленный нож. Задержанный признался в убийстве киевлянина на станции метро. Убийца восстановил хронологи. событий- между двумя мужчинами возникла ссора, после чего первый решил обзавестись кухонным ножем, которым он и зарезал разозлившего его человека.

Поймать преступника полиции помогли очевидцы, которые дали внешнюю наводку на преступника. На данный момент по делу разбираются следователи.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Соломенском районе столицы на столичной улице Западной неизвестный мужчина напал стрелять по людям, три человека пострадало.