09:51 11.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевлянин открыл стрельбу возле "наливайки" - ФОТО

В Соломенском районе столицы на столичной улице Западной неизвестный мужчина напал стрелять по людям. Об этом передает "dtp.kiev.ua".

Киевлянин открыл стрельбу возле

По предварительной информации, все трое пострадавших отделались травмами и ушибами, так как незнакомей вел стрельбу из травматического оружия. Одна из пострадавших девушек частично восстановила хронологию событий - она и ее подруга распивали спиртные напитки около одного из ларьков, когда к ним подлетел мужчина в черной куртке и разрядил всю обойму с резиновыми пулями.

Все трое осталишь живы, на место происшествия прибыл полицейский патруль.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее в столице произошла перестрелка у Святошинского суда.

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