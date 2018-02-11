Киевлянин открыл стрельбу возле "наливайки" - ФОТО

По предварительной информации, все трое пострадавших отделались травмами и ушибами, так как незнакомей вел стрельбу из травматического оружия. Одна из пострадавших девушек частично восстановила хронологию событий - она и ее подруга распивали спиртные напитки около одного из ларьков, когда к ним подлетел мужчина в черной куртке и разрядил всю обойму с резиновыми пулями.

Все трое осталишь живы, на место происшествия прибыл полицейский патруль.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее в столице произошла перестрелка у Святошинского суда.