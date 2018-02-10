16:21 10.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в одном из районов провалилась половина дороги - ФОТО

 В Печерском районе столицы улице Михаила Бойчука, 10-12 асфальт массово ушел под землю. Об этом передает пресс-служба КГГА со ссылкой на информацию Киевавтодора.

В Киеве в одном из районов провалилась половина дороги - ФОТО

По предварительной информации, под дорогой проходит инженерная сеть и трубопровод. В результате повреждения части подземной конструкции бетонная дорога полностью провалилась подземлю на два с половиной метра. 

ПАО "Киевэнерго" выполнила вскрытие проезжей части и уже начала проводить ремонтные работы, часть дороги временно перекрыли. В направлении центра Киева сформировались огромные пробки. 

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Киеве автомобиль провалился под асфальт.

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