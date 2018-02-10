В Киеве в одном из районов провалилась половина дороги - ФОТО

По предварительной информации, под дорогой проходит инженерная сеть и трубопровод. В результате повреждения части подземной конструкции бетонная дорога полностью провалилась подземлю на два с половиной метра.

ПАО "Киевэнерго" выполнила вскрытие проезжей части и уже начала проводить ремонтные работы, часть дороги временно перекрыли. В направлении центра Киева сформировались огромные пробки.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Киеве автомобиль провалился под асфальт.