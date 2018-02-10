09:38 10.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Шулявский мост опять "треснул" - ВИДЕО

На одном из наиболее аварийных мостов столицы - Шулявском из-под земли вылез кусок арматуры. Об этом передает "Киев Оперативный".

Шулявский мост опять

В результате инцидента на мосту образовалась огромная яма, движение по мосту было временно ограничено, образовалась огромная пробка, которая тянулась со стороны Караваевых Дач по улице Вадима Гетьмана. Арматура повредила колеса и покрышки девяти автомобилей, еще семь не смогли продолжить движение самостоятельно.

На место был вызван наряд патрульной полиции и дорожная служба и эвакуатор.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в столице в Святошинском районе на улице Комарова обвалилась часть конструкций путепровода.

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