Шулявский мост опять "треснул" - ВИДЕО

В результате инцидента на мосту образовалась огромная яма, движение по мосту было временно ограничено, образовалась огромная пробка, которая тянулась со стороны Караваевых Дач по улице Вадима Гетьмана. Арматура повредила колеса и покрышки девяти автомобилей, еще семь не смогли продолжить движение самостоятельно.

На место был вызван наряд патрульной полиции и дорожная служба и эвакуатор.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в столице в Святошинском районе на улице Комарова обвалилась часть конструкций путепровода.