09:38 10.02.2018 | Киев | НовостиНовости Украины 100186181:test
Шулявский мост опять "треснул" - ВИДЕО
На одном из наиболее аварийных мостов столицы - Шулявском из-под земли вылез кусок арматуры. Об этом передает "Киев Оперативный".
В результате инцидента на мосту образовалась огромная яма, движение по мосту было временно ограничено, образовалась огромная пробка, которая тянулась со стороны Караваевых Дач по улице Вадима Гетьмана. Арматура повредила колеса и покрышки девяти автомобилей, еще семь не смогли продолжить движение самостоятельно.
На место был вызван наряд патрульной полиции и дорожная служба и эвакуатор.
Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в столице в Святошинском районе на улице Комарова обвалилась часть конструкций путепровода.
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