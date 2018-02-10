03:00 10.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевский метрополитен предложил Илону Маску разместить Tesla на одной из станций - ФОТО

Коммунальное предприятие предложило основателю компания SpaceX Илону Маску установить электромобиль Tesla на станции метро "Арсенальная", которая считающейся самой глубокой в мире.

Киевский метрополитен предложил Илону Маску разместить Tesla на одной из станций - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы коммунального предприятия в микроблоге Twitter.

"Дорогой Илон! У вас есть Tesla на самой большой высоте. Это невероятно! Мы предлагаем разместить одну на нашей станции Арсенальная, которая является самой глубокой станцией метро в мире", – говорится в сообщении.

Известно, что станция метро "Арсенальная", открытая в 1960 году на "красной" линии столичного метро, расположена на глубине 105,5 метров.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", новая мощнейшая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX стартовала с мыса Канаверал в США. В грузовом отсеке ракеты разместили личный автомобил Илона Маска – красный Tesla Roadster.

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