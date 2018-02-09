19:15 09.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве 170 домов остались без тепла из-за прорыва трубы - ФОТО

На левом берегу столицы в результате прорыва тепловой магистрали без отопления остались, по меньшей мере, 200 потребителей.

В Киеве 170 домов остались без тепла из-за прорыва трубы - ФОТО

Об этом передает пресс-служба киевской госадминистрации.

Сообщается, что из-за аварии на участке теплосети в Дарницком районе на улице Бориспольской, от теплоснабжения отключены 194 потребителя. В частности, среди них 171 - жилой дом, 13 ведомств, восемь детских садов и два лечебных учреждения.

В данный момент коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго устраняют проблему повреждения тепловой магистрали №4 диаметром 820 мм на улице Бориспольской в Дарницком районе города.

Согласно недавно полученным сведениям, всего с начала отопительного сезона Киевтеплоэнерго ликвидировало 293 повреждения тепловых сетей.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на улице Большая Васильковская в Киеве произошел прорыв трубы с горячим теплоносителем. Для ликвидации аварии "Киевэнерго" перекрыта часть центральной улицы столицы. В результате чего образовался огромный затор.

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