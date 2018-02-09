15:33 09.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Непогода в Киеве спровоцировала ужасное ДТП, двое травмированных - ФОТО, ВИДЕО

Неподалеку от столичной станции "Лыбедская" в результате осложнения погодных условий водитель автомобиля Audi не справился с дорожным управлением, после чего врезался в столб. Такое страшное ДТП очень напугало не только очевидцев произошедшего, но и тех кто находился в машине. 

Непогода в Киеве спровоцировала ужасное ДТП, двое травмированных - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает сообщество "dtp.kiev.ua" на своей странице в соцсети Facebook.

Как рассказали сотрудники полиции, водитель автомобиля Audi  двигаясь на высокой скорости, не справился с управлением, "вылетел" с дороги и врезался в столб. Транспортное средство получило существенные механические повреждения.

Вместе с тем, после столкновения два человека этого автомобиля получили тяжелые травмы. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации.

"Пассажира из искареженного автомобиля доставали бойцы ГСЧС", - сказано в сообщении.

На данный момент в связи со снегопадом на дорогах сложные условия для передвижения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на бульваре Дружбы Народов произошла  масштабная авария при участии четырех автомобилей. 

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