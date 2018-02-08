Въезд грузовиков в Киев ограничат

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В связи с возможным ухудшением погодных условий 8 февраля с 17:00 по 24:00 и 9 февраля с 05:00 по 09:00 будет ограничен въезд фур в Киев", – сказано в сообщении.

Ограничение въезда в город позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствование работе снегоуборочной техники. По этому поводу водителей призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по причине перелива воды через автодороги местного значения перекрыто движение на ряде дорог Закарпатья.