15:29 08.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100186058:labazovych

Въезд грузовиков в Киев ограничат

В украинской столице в связи с ухудшением погодных условий будет ограничен въезд большегрузного и крупногабаритного транспорта.

Въезд грузовиков в Киев ограничат

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В связи с возможным ухудшением погодных условий 8 февраля с 17:00 по 24:00 и 9 февраля с 05:00 по 09:00 будет ограничен въезд фур в Киев", – сказано в сообщении.

Ограничение въезда в город позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствование работе снегоуборочной техники. По этому поводу водителей призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по причине перелива воды через автодороги местного значения перекрыто движение на ряде дорог Закарпатья.

Поделиться
Читайте также:
 
NASA разработает инопланетную подводную лодку Саакашвили: "Атакуя меня, Порошенко снова вывел меня на авансцену" Главное наступление в Сирии еще впереди, - Эрдоган Израильская алмазная биржа анонсировала выпуск собственной криптовалюты
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив