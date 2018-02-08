16:18 08.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100186062:labazovych

В Киеве переименовали станцию метро "Петровка"

В четверг, 8 февраля, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали переименование станции и линии Киевского метрополитена.

В Киеве переименовали станцию метро

Теперь станция метро "Петровка" будет иметь новое название, а именно "Почайна".  Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета. 

Как отмечается, станцию столичного метрополитена переименовали в соответствии с названием реки "Почайна". А как известно, она является одной из древнейших в Киеве.

Соответствующие решение о переименовании поддержали 70 народных избранцев.

Вместе с тем новое название получила также "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки - "Оболонско-Теремковская".

"Предыдущая название отражало лишь первоначальный проект линии, и сейчас она не проходит через местность Куреневку. Вторая часть названия ("Красноармейская") перестала соответствовать надземной топонимике после переименования станции "Красноармейская" в "Дворец Украина" в 1993 году. Кроме того, в ноябре 2014 года улице Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская", - отметили в Киевсовете.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном метро планируют установить 320 камер видеонаблюдения, на входах и выходах 52 станций.

Поделиться
Читайте также:
 
Президент Азербайджана назвал основной приоритет политики на будущее ООН считает, что "Аль-Каида" опасней "ИГИЛ" Гройсман считает, что методика начисления RAB-тарифов является несправедливой Въезд грузовиков в Киев ограничат
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив