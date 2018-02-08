В Киеве переименовали станцию метро "Петровка"

Теперь станция метро "Петровка" будет иметь новое название, а именно "Почайна". Об этом сообщили в пресс-службе Киевсовета.

Как отмечается, станцию столичного метрополитена переименовали в соответствии с названием реки "Почайна". А как известно, она является одной из древнейших в Киеве.

Соответствующие решение о переименовании поддержали 70 народных избранцев.

Вместе с тем новое название получила также "Куреневско-Красноармейская" линия столичной подземки - "Оболонско-Теремковская".

"Предыдущая название отражало лишь первоначальный проект линии, и сейчас она не проходит через местность Куреневку. Вторая часть названия ("Красноармейская") перестала соответствовать надземной топонимике после переименования станции "Красноармейская" в "Дворец Украина" в 1993 году. Кроме того, в ноябре 2014 года улице Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская", - отметили в Киевсовете.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столичном метро планируют установить 320 камер видеонаблюдения, на входах и выходах 52 станций.