В Киеве на карантин уже закрыли почти 60 школ

Еще в 53 школах обучение приостановлено поклассово. Такие данные в четверг, 8 февраля, опубликовала пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, в 57 школах в 1606 классах заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила порог в 20%, еще у 53 в 314 классах произошло частичное, покласовое закрытие. Вместе с тем заместителя председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что наибольшее количество отсутствующих школьников наблюдается в Деснянском районе.

Тут на карантин закрыто 19 школ и четыре школы покласово. В Оболонском районе закрыты 14 школ и две школы покласово.

Кроме того, в Голосеевском районе закрыто две школы и десять школ - покласово, в Дарницком - шесть школ полностью, восемь - покласово, в Днепровском - девять школ покласово, в Печерском одна школа полностью и одна покласово, в Подольском — одна школа покласово, в Святошинском шесть школ полностью и 12 покласово, в Соломенском - девять школ полностью и шестть - покласово.

При этом в Шевченковском районе не закрыто ни одного школьного учебного заведения. Такое решение приняли руководители учебных заведений совместно с районными управлениями образования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за последнюю неделю в Украине показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос на 18,5%. Как сообщает в среду, 7 февраля, Центр гриппа и ОРВИ, в период с 29 января по 4 февраля этот показатель составил 553,8 человека на сто тысяч населения. При этом интенсивный показатель заболеваемости вплотную приблизился к эпидемическому порогу, однако не превысил его, - заверили в центре.