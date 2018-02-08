Кличко обещает за три года построить в Киеве две новые станции метро

Это будут станции метро "Проспект Правды" и "Мостицкая". Такое заявление в четверг, 8 февраля, на сессии Киевской городской рады, подводя итоги работы городской власти за прошедший год и очерчивая планы на 2018, заявил столичный городской голова Виталий Кличко.

При этом среди основных задач Кличко назвал достройку Подольско-Воскресенского моста, который является важной частью проекта по строительству метро на Троещину.

Кроме этого, в столице начнется реализация проекта по строительству пешеходного моста, который свяжет две туристических зоны - Владимирскую горку и Арку дружбы народов, - пообещал Кличко, добавив, что в 2018 году предусмотрена реконструкция Шулявского путепровода и обновление подвижного состава общественного транспорта.

Вместе с тем, по словам градоначальника, благодаря увеличению доходной части городского бюджета в 2018 году до 49,1 миллиардов гривен, в смете столицы запланированы существенные расходы на медицину, образование и социальную защиту.

В городском бюджете также предусмотрено 500 миллионов гривен на финансирование спорта, в частности, на реконструкцию спортивных комплексов и стадионов, планируются развивать велосипедную инфраструктуру столицы, - рассказал Кличко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кличко заявил, что исторические дома в Киеве, которые на сегодняшний день не поддерживаются в надлежащем порядке их владельцами, скорее всего, будут возвращены в коммунальную собственность.

Сейчас Киеврада рассматривает и в дальнейшем намерена принимать политическое решение о возврате таких домов в собственность общины. Такое политическое решение могут принять в ближайшее время, - отметил он.