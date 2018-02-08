Кличко намерен отбирать заброшенные исторические здания у владельцев

Сейчас Киеврада рассматривает и в дальнейшем намерена принимать политическое решение о возврате таких домов в собственность общины. Такое политическое решение могут принять в ближайшее время.

Об этом на своем сайте заявил столичный голова Виталий Кличко. При этом он подчеркнул, что разрушаются исторические здания из-за того, что их владельцы не вкладывают средства в реставрацию или поддержку зданий в надлежащем состоянии, а то и намеренно поджигают их.

Столичный градоначальник также отметил, что вопрос возвращения зданий из частной в коммунальную собственность потребует определенного времени, поскольку необходимо соблюсти все юридические процедуры. Власти столицы работают исключительно в правовом поле и, к сожалению, это требует немного больше времени для того, чтобы собрать соответствующие документы, обратиться в прокуратуру и, соответственно, суды, принимающие решения. Политическое же решение мы будем принимать в ближайшее время, – заверил Кличко, добавив, что задача городских властей – уберечь исторические здания от разрушения, чтобы Киев оставался старинным, историческим городом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Виталий Кличко признался, что в этом городе уже весной откроются немало обновленных туристических зон. К примеру, будет отремонтированная Владимирская горка и другие знаковые места украинской столицы.