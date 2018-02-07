В столице могут ограничить въезд большегрузного транспорта из-за непогоды

Соответствующее решение размещено на сайте Киевской городской государственной администрации.

Так, вечером 8-го февраля въезд большегрузного транспорта в столице могут ограничить. В этот день ожидается ухудшение погодных условий, в частности, снегопад. Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрутов.

Кроме того, автомобили, мешающие расчистке дорог от снега, будут эвакуированы. Городская власть призывает киевлян по возможности не пользоваться личным авто в случае ухудшения погодных условий.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Украину в ближайшие два дня надвигается циклон, который, как ожидается, спровоцирует сложные погодные условия. Под влиянием активного циклона сегодня и завтра в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед и налипание мокрого снега.