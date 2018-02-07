В Киеве два троллейбуса поменяют маршруты - ФОТО

Соотвествующее решение было принято для улучшения транспортного обслуживания жителей Голосеевского района. Как сообщает пресс-служба Киевпастранса, решение принималось по многочисленным обращениям жителей района.

Таким образом, движение троллейбусов маршрута №1 сообщением проспект Науки - станция метро Лыбедская организовано по трассе: проспект Науки - бульвар Дружбы Народов - улица Большая Васильковская - Лыбедская площадь - улица Антоновича - бульвар Дружбы Народов - проспект Валерия Лобановского - проспект. Науки.

Движение троллейбусов маршрута № 12 сообщением станция метро Васильковская - железнодорожный вокзал Центральный организовано по трассе:

улица Васильковская - улица Михаила Максимовича - улица Академика Вильямса - улица Юрия Смолича - улица Маршала Якубовского - улица Василия Касияна - проспект Академика Глушкова - проспект Голосеевский - проспект Науки - улица Саперно-Слободская - проспект Науки - бульвар Дружбы Народов - улица Большая Васильковская - улица Жилянская - улица Шота Руставели - улица Саксаганского - улица Симона Петлюры - Вокзальная площадь - улица Симона Петлюры - улица Жилянская - улица Антоновича - бульвар Дружбы Народов - проспект Валерия Лобановского - проспектр Голосеевский - проспект Академика Глушкова - улица Василия Касияна - улица Маршала Якубовского - улица Юрия Смолича - улица Академика Вильямса - улица Михаила Максимовича - улица Амурская - улица Казацкая - улица Василия Жуковского - улица Васильковская.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 3 февраля из-за проведения ярмарок были изменены движения ряда маршрутов городского транспорта. Как сообщают метсные власти, ссылаясь на информацию Киевпастранса, продовольственные ярмарки пройдут на улицах Александра Сабурова, Милославской и Иорданской. В связи с чем движение троллейбусного маршрута № 34 и автобусных маршрутов №№ 61,98,101 будет изменено.