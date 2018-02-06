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Киевлянин сумел увернуться от лихача на иномарке - ФОТО

В понедельник, пятого января на повороте в сторону Индустриального моста в Соломенском районе водитель чуть было не сбил пешехода.

Киевлянин сумел увернуться от лихача на иномарке - ФОТО

Об этом передает корреспондент " УРА-Информ". Инцидент произошел около 22:05 по улице Вадима Гетьмана в сторону Караваевых Дач.

Водитель иномарки намеренно не снизил скорость перед пешеходным переходом, пытаясь проскочить поворот. В это самое время по переходу двигался мужчина, который в последний момент успел отскочить в противоположную сторону, в результате он отделался легким ушибом и не пострадал.

На место происшествия был вызван полицейский патруль, который занялся составлением административного протокола на нарушителя.

Шофер сознался, что действительно нарушил ПДД. Мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения. Движение на данном повороте частично перекрыто, но никаких трудностей в продвижении нет. 

Напомним,  недавно в Киеве грузовик насмерть сбил пешехода

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