Воздухофлотский мост в Киеве разваливается на части - ФОТО

Как сообщил очевидец происшествия Дмитрий Макагон на своей странице в Facebook, киевлянам нужно быть очень осторожными во время прогулки по городу. Такое предупреждение связано с тем, что в данный момент большие куски бетона отламываются от конструкций Воздухофлотского моста и падают прямо на тротуар.

"Будьте осторожны", - написал Макагон.

Разрушение путепровода произошло на нечетной стороне проспекта. По представленным фото видно, что большие куски бетона отламываются от конструкций моста и падают на тротуар.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в столице под Воздухофлотском мостом загорелась теплотрасса. Полиция предполагает, что пожар устроили бездомные, которые поселились в одном из люков поблизости.