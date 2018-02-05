13:51 05.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Воздухофлотский мост в Киеве разваливается на части - ФОТО

В украинской столице с Воздухофлотского моста на тротуар начали отваливаться куски бетона. Возмущенные жители столицы активно стали обсуждать соответствующую проблему в социальных сетях.

Воздухофлотский мост в Киеве разваливается на части - ФОТО

Как сообщил очевидец происшествия Дмитрий Макагон на своей странице в Facebook, киевлянам нужно быть очень осторожными во время прогулки по городу. Такое предупреждение связано с тем, что в данный момент большие куски бетона отламываются от конструкций Воздухофлотского моста и падают прямо на тротуар.

"Будьте осторожны", - написал Макагон.

Разрушение путепровода произошло на нечетной стороне проспекта. По представленным фото видно, что большие куски бетона отламываются от конструкций моста и падают на тротуар. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в столице под Воздухофлотском мостом загорелась теплотрасса. Полиция предполагает, что пожар устроили бездомные, которые поселились в одном из люков поблизости.

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