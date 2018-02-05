Так, ежемесячная зарплата, к примеру, в добывающей отрасли - до 35,8 тыс. грн. Люди стали больше зарабатывать на поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха, строительстве. А также кошельки пополнились в оптовой и розничной торговле, финансовой и страховой деятельности, научной и технической деятельности, в сфере образования и здравоохранения, а также госуправлении и обороне.

В свою очередь, меньше получают в сфере временного размещения и организации питания - 6,9 тыс. грн.

С января по декабрь 2017 средняя зарплата киевлян увеличилась на 4,7 тыс. грн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ноябре 2017 года заработные платы киевлян выросли на 29,2%. На данные момент средняя зарплата в Киеве составляет 11 643 гривен. При этом по сравнению с предыдущим месяцем зарплата выросла на 1,7%.