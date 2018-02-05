В Киеве вакцинированы более 90% детей от кори

Об этом стало известно по сводной оценке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно словам Поворозника, по состоянию на 5 февраля в столице зафиксировано 13 случаев заболеваний на корь, из них 7 - у детей. Поэтому, в Киеве вакцинировано, по меньшей мере, 90% детей.

Всемирная организация здравоохранения направила предупреждение в Минздрав Украины о серьезном риске из-за низкого уровня вакцинации в январе 2017 года.

В таком случае, если бы в стране были вакцинированы от кори 95% населения, вспышка болезни прекратилась бы за месяц-полтора, однако на самом деле этот показатель не превышает 50%. В связи с этим нынешняя задача Министерства - ревакцинировать и вакцинировать несколько миллионов украинских детей, которых прививки обошли стороной.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в последнее время в Украине продолжается вспышка кори, в результате чего гибнуть люди. В настоящее время от этого заболевания скончался еще один взрослый человек.