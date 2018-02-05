В Киеве митингуют возле посольства Польши против принятия "антибандеровского" закона

Об этом сообщают украинские СМИ.

Похожие акции протеста проходят возле польских консульств в Виннице, Луцке, Харькове, Львове и Одессе. Среди участников - сторонники националистических партий "ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Конгресс украинских националистов".

Ранее депутаты верхней палаты польского парламента - Сената - все же приняли закон "О внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти", который уже успел стать скандальным, а в Украине получил неформальное название как документ, запрещающий "бандеровскую идеологию".

Так, согласно закону, польские парламентарии проголосовали за введение уголовной ответственности в Польше за отрицание "преступлений ОУН-УПА". Закон поддержали 57 сенаторов из 82, против - 23, еще двое парламентариев воздержались.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что польское правительство не видит оснований менять закон о Институте национальной памяти, так называемый "антибандеровский" закон, возмутивший украинское общество.