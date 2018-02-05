11:59 05.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100185770:nastya

Три дня некоторые жильцы столицы будут без воды

Компания "Киевводоканал" приняла решение об ограничении водоснабжения ряда многоквартирных домов в связи с проведением ремонтных работ 5, 6 и 7 февраля.

Три дня некоторые жильцы столицы будут без воды

Соответствующие сведения размещены на официальном сайте компании.

Отмечается, что "Киевводоканал" будет проводить ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение в нескольких районах Киева.

Так, 5 февраля с 10:00 до 17:00 отключение водоснабжения произойдет на ул. Бастионная, 12, 13, 14, 14-А, 16 (жилые дома); пер. Бастионный, 8 (частный дом). Уже вечером, 6 февраля с 8:00 до 19: 00 под этот список попадает ул. Полевая (5 частных домов).

Также, 7 февраля с 08:00 до 22:30 - ул. Гоголя (15 частных домов) ул. Жураковского, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 8, 10 (частные дома).

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине остаются обесточенными 112 населенных пунктов в трех областях. Больше всего поселков без света - во Львовской.

Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве вакцинированы более 90% детей от кори Гройсман поддерживает скорое создание антикоррупционного суда Эрдоган настаивает на вступлении Турции в ЕС Гонка в Австралии завершилась аварией - ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив