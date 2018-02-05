Три дня некоторые жильцы столицы будут без воды

Соответствующие сведения размещены на официальном сайте компании.

Отмечается, что "Киевводоканал" будет проводить ремонтные работы, в связи с чем будет отключено водоснабжение в нескольких районах Киева.

Так, 5 февраля с 10:00 до 17:00 отключение водоснабжения произойдет на ул. Бастионная, 12, 13, 14, 14-А, 16 (жилые дома); пер. Бастионный, 8 (частный дом). Уже вечером, 6 февраля с 8:00 до 19: 00 под этот список попадает ул. Полевая (5 частных домов).

Также, 7 февраля с 08:00 до 22:30 - ул. Гоголя (15 частных домов) ул. Жураковского, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 8, 10 (частные дома).

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине остаются обесточенными 112 населенных пунктов в трех областях. Больше всего поселков без света - во Львовской.