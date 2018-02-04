15:15 04.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве столкнулись пять машина, погибли два человека

В ночь воскресенье, на 4 февраля в Киеве произошла массовая авария.

В Киеве столкнулись пять машина, погибли два человека

На проспекте Шухевича столкнулись сразу пять машина. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Как сообщает управление патрульной полиции столицы, еще три человека пострадали.

Авпария произошла около полуночи трех часов ночи. Водитель Mercedes выехал на проспект Шухевича против движения. Присутствующие на месте патрульные полицейские начали погоню за авто. В нескольких сотнях метров Mercedes въехал в Dacia - последнего отбросило на встречную полосу. После столкновения Mercedes также въехал в другие три автомобиля. Сам виновник аварии попал в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на трассе Киев-Чоп во Львовской области в аварию попал автобус с футболистами. Инцидент произошел ночью в проезде между поселками Дидилов и Банюны Каменко-Бугского района. Водитель не сумел совершить грамотный маневр на сложном повороте, где визуализация дорожных знаков в темное время суток значительно снижается. В результате автобус с игроками перевернулся на бок.

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