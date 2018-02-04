14:37 04.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Центр Киева патрулируют более двух тыс правоохранителей - ФОТО

Городские власти усилили патруль в центре города из-за проведения массовых мероприятий на Крещатике. Об этом передает пресс-служба Нацполции.

Центр Киева патрулируют более двух тыс правоохранителей - ФОТО

Усиленные наряд Нацполиции уже перекрыли улицы Прорезную, Богдана Хмельницкого (от Владимирской до Крещатика) и Бульвар Шевченко (от Владимирской до Крещатика). Сейчас в центре города собрался "Автомайдан". Люди выступают за либерализацию налогового законодательства на растаможивание автомобилей.

Активисты планирую проехаться по главным улицам столицы ближе к вечеру.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин поведал о деталях создания нового департамента по противодействия организованным преступным группировкам. 

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