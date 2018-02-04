Столичная полиция не зафиксировала нарушений во время акций в центре города - ФОТО

Всего в общей сложности в сегодняшних мероприятиях приняло участие около 3,5 тысяч человек. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщила глава пресс-службы Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

Он пояснил, в сегодня в центральной части столице состоялись массовые мероприятия, участие в которых приняло около 2,5 тысяч граждан в "Марше за будущее" и около тысячи - в акции "Авто евро сила". В целом за порядком следили около двух тысяч сотрудники Нацполиции и Национальной гвардии, - рассказал Яровой.

По его словам, все прошло мирно, спокойно и без нарушений. Полиция на должном уровне обеспечила общественный порядок. На данный момент движение автомобилей в центре Киева восстановлено или почти восстановлено, - пояснил он, добавив, что время акции работали группы "полиции диалога".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева горожане устроили " Автомайдан". Люди вышли, а точнее выехал на протестную акцию с требованием значительно уменьшить налоговое бремя для растаможивание автомобиля на еврономерах.