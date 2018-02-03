В центре Киева высадили новые деревья вместо каштанов

Инициатором такой перспективы в рамках программы "Выбери дерево для Крещатика" стал Киевзеленстрой. Все 10 саженцев в возрасте 10-12 лет закупил и подарил городу этнокультурный проект Folk Ukraine. Предполагается, что в будущем одно из этих деревьев заменит каштаны.

Теперь в центре будут расти такие деревья, как: клен остролистный Роял Ред, вяз Нью Хорайзон, каштан красноцветный, дуб Фастигиата Костер, рябина промежуточная Брауверс, граб обыкновенный Фастигиата, платан гибридный, клен остролистный Колумнаре, вишня птичья Плена, а еще собираются высадить липу кубическую.

К слову, все эти деревья максимально устойчивы в условиях роста на тротуарной части Крещатика.

Весной пройдет онлайн-голосование, на котором киевляне определят, какие именно деревья будут расти на главной улице столицы. Посмотреть на саженцы уже можно возле здания столичной мэрии.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в столице предлагают создать проспект имени космонавта Леонида Каденюка, который скончался вчера во время утренней пробежки. Уже на сайте Киевсовета появилась петиция, которой предлагают переименовать проспект Комарова в честь Каденюка.