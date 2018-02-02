12:15 02.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100185591:Polishuk

В Киеве "заминировали" здание Конституционного суда

В пятницу утром, 2 февраля, неизвестный мужчина сообщил о заминировании здания Конституционного суда, расположенного в столице на улице Жилянской.

В Киеве

Вместе с тем, благодаря оперативному реагированию сотрудников Голосеевского управления полиции, злоумышленника задержали на месте происшествия. Как сообщает Национальная полиция Киева, звонок о минировании поступил около семи часов утра.

Неизвестный сообщил правоохранителям, что он видел мужчину, который прятал на территории суда фугас. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, спасатели и кинологи.

В результате проверки здания суда и прилегающей к нему территории никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружено. При осмотре "заминированного" объекта эвакуация не проводилась. Позже на месте происшествия задержали "минера". Им оказался 39-летний уроженец города Ровно, который временно не работает и ранее проблем с законом не имел.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 января неизвестный сообщил о минировании торгово-развлекательного центра "Украина" на площади Победы. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Поделиться
Читайте также:
 
Экс-чемпион UFC Андерсон Сильва попался на употреблении допинга Два военных вертолета разбились во Франции - ФОТО В Египте обнаружили фабрику донорских органов Джина Лоллобриджида получила звезду на "Аллее славы" - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив