14:20 02.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100185601:Polishuk

В Киеве прощаются с Леонидом Каденюком - ФОТО

В Киеве в пятницу, 2 февраля, люди прощаются с превым космонавтом Украине Леонидом Каденюком.

В Киеве прощаются с Леонидом Каденюком - ФОТО

На траурную церемонию пришли как обычные граждане, так и политики. В частности церемонию прощания посетили второй президент Леонид Кучма с супругой, в каденцию которого Каденюк совершил полет в космос.

Также присутствовали первый президент Леонид Кравчук и третий президент Виктор Ющенко, члены Кабинета министров Украины, в частности вице-премьер Степан Кубив, министр культуры Евгений Нищук, министр экологии Остап Семерак, а также глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Кроме того, попрощаться с первым украинским космонавтом прибыли директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз, глава Управления госохраны Валерий Гелетей, городской голова Киева Виталий Кличко, народные депутаты нынешнего и предыдущих созывов Верховной Рады, а также значительное количество людей в военной форме, в форме военно-воздушных сил Украины.

Напомним, Леонид Каденюк - первый и на сегодняшний день единственный совершивший полет в космос космонавт Украины, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины.

Он совершил полет в космос в рамках совместной украинско-американской научной космической миссии STS-87 Space Shuttle Columbia, который проходил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года.

Как сообщал УРА-Информ, Каденюк умер 31 января в Киеве от сердечного приступа после утренней пробежки в парке. Его похоронят на Байковом кладбище в Киеве 2 февраля.

Поделиться
Читайте также:
 
В России сгорел дом Ельцина - ФОТО Минфин утвердил Программу управления госдолгом на 2018 год Совет Европы поможет Украине в вопросах нацменьшинств Секретарь СНБО назвал сроки госиспытаний ракеты Ольха
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив