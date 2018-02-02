В Киеве прощаются с Леонидом Каденюком - ФОТО

На траурную церемонию пришли как обычные граждане, так и политики. В частности церемонию прощания посетили второй президент Леонид Кучма с супругой, в каденцию которого Каденюк совершил полет в космос.

Также присутствовали первый президент Леонид Кравчук и третий президент Виктор Ющенко, члены Кабинета министров Украины, в частности вице-премьер Степан Кубив, министр культуры Евгений Нищук, министр экологии Остап Семерак, а также глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

Кроме того, попрощаться с первым украинским космонавтом прибыли директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин, экс-спикер Верховной Рады Александр Мороз, глава Управления госохраны Валерий Гелетей, городской голова Киева Виталий Кличко, народные депутаты нынешнего и предыдущих созывов Верховной Рады, а также значительное количество людей в военной форме, в форме военно-воздушных сил Украины.

Напомним, Леонид Каденюк - первый и на сегодняшний день единственный совершивший полет в космос космонавт Украины, летчик-испытатель, генерал-майор ВВС Украины, Герой Украины.

Он совершил полет в космос в рамках совместной украинско-американской научной космической миссии STS-87 Space Shuttle Columbia, который проходил с 19 ноября по 5 декабря 1997 года.

Как сообщал УРА-Информ, Каденюк умер 31 января в Киеве от сердечного приступа после утренней пробежки в парке. Его похоронят на Байковом кладбище в Киеве 2 февраля.