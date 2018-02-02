В Киеве хотят переименовать улицу советского космонавта Комарова в честь Каденюка

Уже на сайте Киевсовета появилась петиция, которой предлагают переименовать проспект Комарова в честь Каденюка.

Отметим, Владимир Комаров - тоже космонавт, дважды герой СССР, командир первого в мире экипажа космического корабля. Однако авторы петиции считают, что если он не имеет отношения к Киеву, то и улицы его быть не должно.

Согласно тексту петиции, фигура космонавта Комарова никоим образом не связана с городом Киевом, а является следствием советского постколониального прошлого. Кроме того, именно на этом проспекте находится Национальный авиационный университет.

Поэтому целесообразно почтить память о первом астронавта независимой Украины Леонида Каденюка в названии проспекта у национального авиационного университета.

Постановление было зарегистрировано и уже собрало 40 подписей из 10 000 необходимых.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве могут вновь переименовать еще порядка 13 улиц. На заседании постоянной комиссии Киевской городской рады по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали ряд улиц, которые они предлагают переименовать.