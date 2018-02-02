Столичная власть обещает до весны убрать с Андреевского спуска все киоски с сувенирами

Владельцам МАФов предлагается переместить свои торговые места на Аллею художников. Через месяц те торговые точки, которые останутся на пересечении Десятинной и Владимирской улиц демонтируют.

Об этом в пятницу, 2 февраля, на своей страничке в Facebook сообщил первый заместитель директора "Киевблагоустройство" Андрей Андреев. Он также заверил, что такое решение принято после жалоб от родителей расположенной рядом школы.

Они жалуются, что этот рынок антикварных вещей не является тем "музеем", в котором подростки после школы должны проходить свое воспитание. Так или иначе, но захваченную торговцами и превращенную в "шанхай" историческую часть столицы освободят и уберут, - написал чиновник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, городской голова Виталий Кличко заверил, что власти столицы и дальше будут проводить демонтаж незаконных МАФов.

По его словам, три года назад столичная власть начала убирать незаконные постройки. Задача властей сделать так, чтобы станции метрополитена использовались по назначению - как безопасная транспортная инфраструктура. Переходы предназначены исключительно для того, чтобы люди беспрепятственно входили и выходили из метро. Это не место для несанкционированной торговли, - пояснил столичный градоначальник.