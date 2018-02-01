Весной в Киеве откроют несколько обновленных туристических зон, - Кличко

Об этом передает пресс-служба мэра столицы. По словам Кличко, его команда также презентует обновленный фуникулер - с современными, комфортными вагонами, с кондиционированием и прозрачной крышей. Кроме того, столица также готовится к большому празднику футбола - финал Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Киеве в конце мая.

"Мы откроем обновленную Аллею художников, обновим Пейзажную аллею", - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

К слову, столичные власти обещают еще больше обновлять туристическую инфраструктуру. К примеру, в этом же году планируется открыть 10 обновленных парков.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичная власть в 2018 году презентует проект генерального плана Киева. Сейчас готовится к общественному обсуждению генеральный план столицы. Каждый киевлянин сможет увидеть, каким образом будет развиваться его район или микрорайон, и что планируется строить.