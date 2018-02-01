13:37 01.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Весной в Киеве откроют несколько обновленных туристических зон, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что в этом городе уже весной откроются немало обновленных туристических зон. К примеру, будет отремонтированая Владимирская горка и другие знаковые места украинской столицы.

Весной в Киеве откроют несколько обновленных туристических зон, - Кличко

Об этом передает пресс-служба мэра столицы. По словам Кличко, его команда также презентует обновленный фуникулер - с современными, комфортными вагонами, с кондиционированием и прозрачной крышей. Кроме того, столица также готовится к большому празднику футбола - финал Лиги чемпионов УЕФА, который состоится в Киеве в конце мая.

"Мы откроем обновленную Аллею художников, обновим Пейзажную аллею", - подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

К слову, столичные власти обещают еще больше обновлять туристическую инфраструктуру. К примеру, в этом же году планируется открыть 10 обновленных парков.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичная власть в 2018 году презентует проект генерального плана Киева. Сейчас готовится к общественному обсуждению генеральный план столицы. Каждый киевлянин сможет увидеть, каким образом будет развиваться его район или микрорайон, и что планируется строить.

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