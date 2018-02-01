В столице задержали подозреваемых в подрыве полицейских в Днепре - ФОТО

Такое заявление Князев сделал на своей странице Facebook.

Как утверждает глава Национальной полиции Украины, при поддержке спецподразделения КОРД завершилась силовая стадия спецоперации Национальной полиции по задержанию лиц. В частности, которых обоснованно подозревают в совершении вооруженного сопротивления полицейским при задержании в Днепре.

Согласно его словам, во время задержание преступников никто из силовиков или подозреваемых не пострадал.

Напомним, как собщал "УРА-Ингформ", совсем недавно глава Национальной полиции Сергей Князев прокомментировал ситуацию в убийством Павла Шеремета и Амины Окуевой