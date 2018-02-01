В столице задержали подозреваемых в подрыве полицейских в Днепре - ФОТО

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в украинской столице были задержаны несколько злоумышленников, которые подорвали гранату в ноябре еще прошлого года. В тот момент, как известно, в городе Днепре пострадали пятеро сотрудников полиции.
Такое заявление Князев сделал на своей странице Facebook.
Как утверждает глава Национальной полиции Украины, при поддержке спецподразделения КОРД завершилась силовая стадия спецоперации Национальной полиции по задержанию лиц. В частности, которых обоснованно подозревают в совершении вооруженного сопротивления полицейским при задержании в Днепре.
Согласно его словам, во время задержание преступников никто из силовиков или подозреваемых не пострадал.
Напомним, как собщал "УРА-Ингформ", совсем недавно глава Национальной полиции Сергей Князев прокомментировал ситуацию в убийством Павла Шеремета и Амины Окуевой