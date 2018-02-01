15:35 01.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице задержали подозреваемых в подрыве полицейских в Днепре - ФОТО

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что в украинской столице были задержаны несколько злоумышленников, которые подорвали гранату в ноябре еще прошлого года. В тот момент, как известно, в городе Днепре пострадали пятеро сотрудников полиции. 

В столице задержали подозреваемых в подрыве полицейских в Днепре - ФОТО

Такое заявление Князев сделал на своей странице Facebook. 

Как утверждает глава Национальной полиции Украины, при поддержке спецподразделения КОРД завершилась силовая стадия спецоперации Национальной полиции по задержанию лиц. В частности, которых обоснованно подозревают в совершении вооруженного сопротивления полицейским при задержании в Днепре.

Согласно его словам, во время задержание преступников никто из силовиков или подозреваемых не пострадал. 

Напомним, как собщал "УРА-Ингформ", совсем недавно глава Национальной полиции Сергей Князев прокомментировал ситуацию в убийством Павла Шеремета и Амины Окуевой

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