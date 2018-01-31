17:13 31.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100185440:labazovych

В Киеве маршрутка врезалась в грузовик, есть пострадавшие - ФОТО

На Минском шоссе в направлении Вышгорода произошло столкновение маршрутного такси с автомобилем ГАЗ. На этот раз без жерт не обошлось, ранения получили пять человек. Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

В Киеве маршрутка врезалась в грузовик, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

По словам сотрудников полиции, оба транспортных средства двигались в одном направлении. Однако водитель маршрутки по неизвестным причинам не справился с дорожном управлением, после чего врезался в ГАЗ, который ехал впереди него.

В результате от столкновения тяжелая техника перевернулась на бок.

"Во время ДТП пострадали пять человек, водителя и пассажиров маршрутки госпитализировали", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Черновцах на улице Южно-Кольцевой джип въехал в остановку с людьми, в результате чего получила многосичленные травмы одна женщина. Еще, по меньшей мере, в ДТП пострадали три человека.

Поделиться
Читайте также:
 
Украинская армия получит новые наборы саморазогревающихся продуктов Национальная хоккейная лига организует турнир по NHL 18 Дочь Риз Уизерспун попробовала себя в роли модели – ФОТО В 2017 году Украина нарастила импорт из РФ на 40 процентов
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив