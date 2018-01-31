В Киеве маршрутка врезалась в грузовик, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщают Стражи.Эспрессо.

По словам сотрудников полиции, оба транспортных средства двигались в одном направлении. Однако водитель маршрутки по неизвестным причинам не справился с дорожном управлением, после чего врезался в ГАЗ, который ехал впереди него.

В результате от столкновения тяжелая техника перевернулась на бок.

"Во время ДТП пострадали пять человек, водителя и пассажиров маршрутки госпитализировали", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Черновцах на улице Южно-Кольцевой джип въехал в остановку с людьми, в результате чего получила многосичленные травмы одна женщина. Еще, по меньшей мере, в ДТП пострадали три человека.