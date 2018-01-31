18:35 31.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, когда в Киеве появится 4G

Директор по корпоративному управлению и контролю Vodafone Украина Олег Проживальский рассказал, что мобильная связь 4G, которую также называют связью четвертого поколения, может появиться в нашем государстве уже в марте 2018 года.

Стало известно, когда в Киеве появится 4G

Об этом сообщает профильное издание Аin.ua.

Как утверждает директор, его компания предложит точечно услуги уже в апреле месяце и скорее всего это будет Киев. При этом он не уточнил необходимую сумму инвестиций для внедрения 4G-связи, но обратил внимание на то, что это обойдется дешевле, нежели внедрение 3G.

"Мы там уже сделали много для возможности внедрения 4G. Если бы у нас не было 3G, а сразу шли бы в 4G, конечно, это были бы большие инвестиции. А так как мы уже много вложили в построение сети 3G, рассчитывая на то, что в дальнейшем будет 4G", - сказал Проживальский.

Вообщем-то, 4G будет запускаться как в столице Украины, так и, в Харькове, Львове, Одессе, а также Днепре.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  президент Украины Петр Порошенко заявил, что за продажу лицензии 4G наше государство получит, по меньшей мере, 2,5 млрд гривен. Так, лидер страны прокомментировал результаты торгов, которые состоялись сегодня, 31 января.

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