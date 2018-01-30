В Киеве в однои из банков изъяли крупную партию фальшивых гривен

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Как отмечается, нарушитель порядка и изъятые фальшивки были переданы в правоохранительные органы. При этом полицейские выяснили, что фальшивые деньги были изготовленны кустарным способом с помощью обычного ксерокса.

В свою очередь злоумышленник утверждает, что получил крупную сумму денег в одного из частных украинских банков от нелегального валютного менялы в качестве оплаты за 11 тысяч долларов. Также мужчина заверил, что с нелегальными "валютчиками" он познакомился в интернете, а полученные деньги пересчитать поленился.

"Изъятые фальшивки даже фальшивыми деньгами назвать сложно, такую подделку видно без применения спецоборудования", - рассказал руководитель службы безопасности ПриватБанка Сергей Болотин.

В данный момент сотрудники полиции по фактам мошенничества открыто уголовное производство. Кроме того, сейчас полицейские ищут "валютчика" и его возможных подельников.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в нынешнем году государственный "ПриватБанк" намерен сократить количество мелких отделений с небольшой численностью персонала.