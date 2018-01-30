Киеврада намерена переименовать проспект Героев Сталинграда и еще 12 улиц

На заседании постоянной комиссии Киевской городской рады по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали ряд улиц, которые они предлагают переименовать. Как сообщает во вторник, 30 января, пресс-служба Киевской городской государственный администрации, депутаты предлагают уточнить названия двух улиц и переулка.

При этом изменения касаются только написания имен. Таким образом в проект постановления указано, что:

улицу Алма-Атинскую в Днепровской районе столицы стоит называть Алматинской;

Кустанайскую в Голосеевской районе - Костанайской;

переулок Кустанайский - переулком Костанайским.

Также предлагается вернуть переулок Ладо Кецховели в Подольском районе историческое название - улица Воздвиженская.

Кроме того, предполагается переименование следующих проспекта, бульвара, улиц и переулка:

переулок Михаила Реута - на улицу Памви Беринди в Печерском районе;

улицу Семашко - на улицу Николая Павлушкова в Святошинском районе;

улицу Гайдара - на Семьи Праховых в Голосеевской районе;

улицу Петровского - на Василия Щавинского в Деснянском районе;

улицу Пугачева - на Академика Ромоданова в Шевченковском районе;

улицу Новороссийская - на Опришковскую Днепровском районе;

улицу Тропинина - на Якубенкивськую в Шевченковской районе;

улицу Александра Горовица - на Василия Барки в Соломенском районе

проспект Героев Сталинграда - на Владимира Ивасюка в Оболонском районе;

улицу Московская - на Дмитрия Годзенко в Печерском районе:

улицу Маршала Тимошенко - на Николая Кагарлицкого в Оболонском районе;

бульвар Дружбы Народов - на Николая Михновского в Печерского района.

Соответствующие переименование должен утвердить еще Киеврада на пленарном заседании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киеврада в октябре одобрила переименование целого ряда столичных улиц. Также было одобрено переименование ряда переулков города.