В столице произошла перестрелка у Святошинского суда - ФОТО

Неподалеку от Святошинского суда в Киеве произошла стрельба, в результате которой получили травмы несколько человек.
Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный".
Как отмечается, в данный момент на месте происшествия работают следователи. По словам столичных правоохранителей, ранения получили три человека.
"Двое от написания заявления отказались, а вот третий с огнестрельным ранением "пятой точки" госпитализирован", – говорится на странице сообщества в Facebook.
При этом очевидцы подчеркнули, что стрельба произошла во время судебного заседания по нелегальной деятельности одной из транспортных компаний.
Напмоним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве вновь стреляли, в результате инцидента погиб один человек. Еще один получил ранения и скорая помощь увезла его в больницу.