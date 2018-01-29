17:12 29.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице произошла перестрелка у Святошинского суда - ФОТО

Неподалеку от Святошинского суда в Киеве произошла стрельба, в результате которой получили травмы несколько человек. 

В столице произошла перестрелка у Святошинского суда - ФОТО

Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный".

Как отмечается, в данный момент на месте происшествия работают следователи. По словам столичных правоохранителей, ранения получили три человека.

"Двое от написания заявления отказались, а вот третий с огнестрельным ранением "пятой точки" госпитализирован", – говорится на странице сообщества в Facebook.

При этом очевидцы подчеркнули, что стрельба произошла во время судебного заседания по нелегальной деятельности одной из транспортных компаний.

Напмоним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве вновь стреляли, в результате инцидента погиб один человек. Еще один получил ранения и скорая помощь увезла его в больницу.

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