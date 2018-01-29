В КГГА назвали участки дорог, где могут разрешить ездить со скоростью 80 километров в час

Как пояснил в понедельник, 26 января, секретарь Киевской городской рады, заместитель городского головы столицы Владимир Прокопив, на данные момент многие водители не согласны с новыми ограничениями скорости. Сейчас в Киеве, начиная с 1 января действует ограничение скорости до 50 километров в час. Такой скоростной порог на всех без исключения дорогах мегаполиса - абсурд.

В городе есть несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться по ним быстро и безопасно, - пояснил столичный чиновник, добавив, что городские власти разрабатывает проект решения "Об утверждении перечня участков улично-дорожной сети, на которых будет разрешена скорость движения 80 километров в час в обоих направлениях.

Предварительный перечень участков, на которых предлагается увеличить скорость, состоит из 22 улиц. Это, скорее всего будет:

проспект Победы (от Воздухофлотского путепровода до улицы Чернобыльская);

Большая Кольцевая дорога (от улицы Городской до пересечения с улицы Газопроводной и от улицы Газопроводной к Минскому проспекту);

улица Городская (от Стеценко до Гостомельского шоссе);

Кольцевая дорога (от проспекта Победы до улицы Трублаини);

проспект Оболонский (от Богатырской до Малиновского);

автодорога Р-69 (от улицы Озерной до черты Киева);

проспект Степана Бандеры (от проспекта Оболонский до Московского моста);

проспект Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

улица Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до улицы Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до улицы академика Заболотного);

улица Саперно-Слободская (от Гринченко до Южного моста);

проспект Бажана (до Харьковской площади);

улица Дружбы Народов (от Демеевской площади до Неманской);

проспект Броварской (от проспекта Освободителей до улицы Братиславской и от улицы Киото до поворота на села Княжичи);

улица Перова (от проспекта Освободителей до улицы Навои);

проспект Соборности (при установке распределительного транспортного ограждения);

проспект Леся Курбаса;

проспект Космонавта Комарова;

улица Борщаговская;

Южный мостовой переход.

Вместе с тем Прокопив отметил, что перечень дорог еще соглашается, но, если Киеврада поддержит документ в ближайшее время, повышение скорости состоится уже с 1 апреля.

При этом он пояснил, что в зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единственное ограничение в 50 километров в час.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ограничение скорости движения транспорта в населенных пунктах 50 километров в час вступило в силу с 1 января.

Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины 10 ноября 2017 года, а 27 ноября его опубликовали в официальной правительственной газете "Урядовый курьер".