23:47 29.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне задолжали за тепло около 4,7 миллиардов гривен

По состоянию на 1 января задолженность потребителей Киева за использованную тепловую энергию составила 4,7 миллиардов гривен.

Киевляне задолжали за тепло около 4,7 миллиардов гривен

При этом эта сумма выросла на 784 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, "Киевэнерго", опубликованном в понедельник, 29 января.

Согласно сообщению, самая большая задолженность за тепло, отопление и горячую воду зафиксирована у населения и жилищно-эксплуатационных организаций столицы. Это 2,6 миллиардов и 795 миллионов гривен соответственно.

Компания также отмечает, что выросли долги и за отопление и горячую воду государственного бюджета.

На 1 января долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию достиг 946,4 миллионов гривен, а задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 17,6 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, задолженность киевских потребителей тепловой энергии перед " Киевэнерго" на первое декабря увеличилась на миллиард гривен. Таким образом – задолженность составляла 3,9 миллиарда гривен.

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