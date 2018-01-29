Киевляне задолжали за тепло около 4,7 миллиардов гривен

При этом эта сумма выросла на 784 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, "Киевэнерго", опубликованном в понедельник, 29 января.

Согласно сообщению, самая большая задолженность за тепло, отопление и горячую воду зафиксирована у населения и жилищно-эксплуатационных организаций столицы. Это 2,6 миллиардов и 795 миллионов гривен соответственно.

Компания также отмечает, что выросли долги и за отопление и горячую воду государственного бюджета.

На 1 января долг госбюджета по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию достиг 946,4 миллионов гривен, а задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 17,6 миллионов гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, задолженность киевских потребителей тепловой энергии перед " Киевэнерго" на первое декабря увеличилась на миллиард гривен. Таким образом – задолженность составляла 3,9 миллиарда гривен.