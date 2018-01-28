Столичная полиция рассказала подробности аварии на Заболотного - ФОТО, ВИДЕО

В месте с тем, никто из людей серьезных травм никто не получил. Как сообщает на своей страничке в Facebook патрульная полиция Украина, водитель грузового автомобиля Scania двигался по улице Академика Заболотного от Столичного шоссе в сторону Одесской трассы.

На перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко водитель грузового транспортного средства не справился с управлением, что стало причиной его столкновения с металлической опорой, которая размещена на разделительной полосе.

При этом в кузове грузовика находилась металлическая конструкция весом около шести тонн. От удара она повела машину вперед и снесла кабину, которая оказалась на встречной полосе и моментально вспыхнула. Огонь перекинулся еще на несколько автомобилей.

На место происшествия прибыли пожарные, которые локализовали возгорание. В результате сгорели четыре автомобиля, включая грузовиком Scania.

Врачи осмотрели всех участников происшествия, от госпитализации они отказались.

Полиция открыла на водителя грузового автомобиля дело по статье Уголовного Кодекса Украины Совершение ДТП.

Сейчас на месте работают соответствующие службы. Движение по улице Академика Заболотного частично восстановлено.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на столичном шоссе на улице Заболотного водитель фуры не справился с управлением и влетел в столб. В результате аварии кабина с водителем отлетела на 20-30 метров от место происшествия и смяла за собой три автомобиля.