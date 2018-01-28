21:57 28.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Из-за снегопада в столице могут ограничить въезд грузовиков

В связи с ухудшением погодных условий в Киевской городской государственной администрации планируют ограничить въезд большегрузного транспорта в столицу.

Из-за снегопада в столице могут ограничить въезд грузовиков

Такие меры будут приняты в течение ближайших дней. Как сказано в сообщении КГГА, опубликованном в воскресенье, 28 января, такое решение будет принято в случае усиления снегопада.

Поэтому в администрации просят водителей учесть эту информацию при планировании маршрутов. Кроме того, чтобы работа снегоуборочной техники была эффективной, в КГГА призывают водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

Автомобили, мешающие расчищать автодороги от снега, будут эвакуированы, - добавили чиновники.

Также городские власти убедительно просит киевлян в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня на большей части территории Украины стоит ожидать мокрого снега с дождями.

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