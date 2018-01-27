В столице грабители вынесли из ресторана фермы для майнинга

Об этом сообщает пресс-служба полиции города. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленники еще вечером вошли в ресторан через черный вход.

"Угрожая оружием, они положили сотрудников заведения на пол, а затем завладели оборудованием для майнинга", - подчеркнули полицейские.

Также известно, что неизвестные мужчины принесли ущерб столичному заведению, по меньшей мере, на 30 тысяч долларов. Известно, что после ограбление нарушители порядка скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время следователи возбудили по факту уголовное дело по статье "разбой".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пристоличном поселке Васильков неизвестный мужчина пытался украсть часть продовольственных товаров в конфетном отделе.