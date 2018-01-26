Зарплаты киевлян за год выросли на треть

На данные момент средняя зарплата в Киеве составляет 11 643 гривен. При этом по сравнению с предыдущим месяцем зарплата выросла на 1,7% .

Такие данные в пятницу, 26 января, опубликовало Главного управления статистики города Киева. Вместе с тем в ведомстве отметили, что самые высокие зарплаты получали киевляне, которые работают в:

информации и телекоммуникаций;

государственного управления и обороны;

обязательного социального страхования;

финансовой и страховой деятельности;

производства основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов;

производства химических веществ и химической продукции.

Заработная плата в этих отраслях превысила средний показатель по экономике в 1,4 - 1,7 раза.

В то еж время самые низкие зарплаты у сотрудников:

предприятий текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов;

временного размещения и организации питания;

деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания;

производства машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам;

операций с недвижимым имуществом;

строительства.

Уровень зарплат в этих сферах не превышал 64,5% от среднего уровня по экономике.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Государственной службе статистики Украины определили регионы, в которых в 2017 году больше всего выросли цены. По подсчетам ведомства наибольший уровень инфляции был зафиксирован в Донецкой области, где цены выросли на 15,9%. Как сказано в информации, опубликованной на сайте ведомства, в Ровенской области цены поднялись на 15%, а Луганской области - на 14,9%.