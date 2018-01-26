В Киеве задержали "шоколадного" грабителя

Об этом передает Управление превентивной деятельности ГУНП в Киевской области.

Инцидент произошел в одном из магазином города Василькова. Мужчина пытался пронести пять плиток шоколада мимо кассы, однако камеры видеонаблюдения и охрана магазина это заметили. Грабителя это не остановило и он принялся бежать, но здоровья и легкие подвели мужчину и он вынужден был сдаться правоохранителям.

Сладкоежка объяснил свои действия простым желанием попробовать шоколад, а так как денег на его приобретение он не имел, что и толкнуло его на подобный проступок.

Задержанный в совершении кражи признался. Вещественные доказательства изъяты. В полиции пообещала наказать мужчину административным протоколом, который будет предусматривать денежную компенсацию магазину или исправительные работы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в английском городе Гримсби правоохранители арестовали мужчину, который воровал в бакалейных лавках конфеты.