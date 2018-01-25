08:15 25.01.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице автомобиль врезался в отбойник, водитель получил травмы

В Киеве в среду вечером, 24 января, автомобиль Volkswagen врезался в отбойник.

В столице автомобиль врезался в отбойник, водитель получил травмы

В результате аварии водитель иномарки получил незначительные повреждения. Вместе с тем от госпитализации он отказался.

Как сообщают очевидцы в социальной сети, дорожно-транспортное происшествие случилось на столичной улице Телиги. По всей видимости водитель не справился с управлением и его машина врезалась в отбойник.

При этом мужчина заверял, что его подрезали. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

Сейчас полиция и устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве во вторник поздно вечером, 23 января, маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем. К счастью никто во время аварии не пострадал. Как сообщают очевидцы в социальной сети, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Бажана.

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